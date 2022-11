© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamane, presso la sede nazionale dell'Udc, il segretario nazionale del partito, Lorenzo Cesa ha nominato Mario Donato Tortorelli commissario provinciale Udc a Latina. Secondo quanto si legge in una nota trasmessa dal partito, Cesa si recherà nella prima decade di dicembre a Latina, dove incontrerà gli amici del partito in vista delle prossime elezioni Regionali e delle Amministrative. (Com)