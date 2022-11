Brasile: Covid, Lula incontra esperti di salute pubblica in videoconferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha partecipato questa mattina a un incontro in videoconferenza con specialisti della sanità pubblica del Paese dalla sua residenza di San Paolo, dove si sta riprendendo da un intervento chirurgico alle corde vocali. Lo riferisce l'ufficio stampa, evidenziando che il vertice è stato convocato nell'ambito dei lavori del gruppo di transizione per poter fare un punto sulla campagna vaccinale contro la Covid-19. Il deputato ed ex ministro della Salute dei governi di Lula e Dilma Rousseff, Alexandre Padilha, ha riferito che il gruppo di transizione ha ricevuto anche "i principali ricercatori del paese della Fondazione Oswaldo Cruz, discutendo della situazione vaccinale. Preparatevi – ha scritto su Twitter – le vaccinazioni stanno tornando portando con se di nuovo la scienza al centro". (segue) (Brb)