Brasile: Covid, Lula incontra esperti di salute pubblica in videoconferenza (4)

- Un rapporto consegnato dalla Corte dei conti federale (Tcu) al governo di transizione di presidente eletto Luiz Inacio Lula da Silva evidenzia carenza di informazioni sulla copertura vaccinale contro la Covid-19 presso il ministero della Salute. Secondo il documento, pubblicato da "Tv Globo", il ministero non dispone di dati specifici sulla copertura vaccinale per fasce d'età e relative ai gruppi di fragili. Per la Tcu, la circostanza "impedisce o rende difficoltoso lo svolgimento di una specifica campagna vaccinale per questa popolazione o altre azioni mirate, come la ricerca attiva di persone da vaccinare". Si tratta, conclude la Tcu, "di operazioni necessarie per la strutturazione di politiche pubbliche". (segue) (Brb)