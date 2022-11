Lettonia: il 6 dicembre al Cinema Splendid Palace parte la prima edizione del Festival N.I.C.E

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Cinema Splendid Palace di Riga, in Lettonia, martedì 6 dicembre alle 18 verrà inaugurata la prima edizione del Festival N.I.C.E, la 32ma nel mondo. Lo ha reso noto un comunicato del festival. Dal 6 all’ 8 dicembre il N.I.C.E (New Italian Cinema Events), che da 32 anni promuove nel mondo (Stati Uniti, Asia, Europa) il cinema contemporaneo italiano, approderà per la prima volta in Lettonia, in collaborazione con l’ambasciata d’Italia a Riga. “Con il ritorno in presenza dei registi, e con una programmazione che mira sempre più ad accogliere produzioni cinematografiche con pluralità di generi e tematiche diverse, N.I.C.E si presenta al pubblico di Riga nella formula che gli è più consona e di sicuro successo. N.I.C.E non è solo promozione, ma anche fucina di idee e di progetti, per il cinema e per l’intero comparto audiovisivo”, si legge nel comunicato. “Nella selezione 2022, frutto di lunghi mesi di ricerca con l’intento di individuare opere prime e seconde, troverete film drammatici - che raccontano storie di disagio sociale, problematiche femminili o inerenti alla crescita adolescenziale - affiancati a commedie di nuova generazione che, interpretate sul filo dell’ironia, finiscono per raccontare attraverso storie di vita quotidiana i diversi stili di vita che caratterizzano la società contemporanea”, ha affermato Viviana del Bianco, direttrice artistica e fondatrice del festival. (segue) (Com)