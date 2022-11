Lettonia: il 6 dicembre al Cinema Splendid Palace parte la prima edizione del Festival N.I.C.E (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla serata di apertura al Cinema Splendid Palace di Riga, nello storico edificio di stile neo-barocco costruito nel 1923, sarà presente l’ambasciatore d’Italia in Lettonia, Alessandro Monti, oltre alla stessa del Bianco e al critico cinematografico Daira Abolina. N.I.C.E inaugurerà tre giorni di rassegna della nuova cinematografia italiana con due film “poetici, perché mirano a scavare nelle parti più recondite dell'animo umano e per questo finiscono per colpire diritto al cuore dello spettatore”. Si tratta di “Il Silenzio Grande” di Alessandro Gassmann, “un film di luci, ombre, silenzi, esplosioni di parole, risate, visioni, angosce, dove tutti parlano e nessuno veramente ascolta”, e di “Santa Lucia” di Marco Chiappetta, “un’interpretazione straziante che assume i criteri di una drammaticità reale e mai artificiale, il dolore e la gioia che contengono la memoria”, si legge nel comunicato. (segue) (Com)