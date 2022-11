Lettonia: il 6 dicembre al Cinema Splendid Palace parte la prima edizione del Festival N.I.C.E (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In totale sono cinque i film che il N.I.C.E presenterà nel corso della sua prima edizione a Riga. L’apertura viene lasciata al figlio d’arte Alessandro Gassmann, alla sua terza regia con un film, “Il Silenzio Grande” (6 dicembre, ore 18:00), già presentato alla Biennale di Venezia, nella sezione Giornate degli Autori - Eventi Speciali. Gassmann ha scelto per il suo film due attori in piena maturità artistica: Margherita Buy e Massimiliano Gallo. A seguire, sempre in apertura, Marco Chiappetta con il suo primo lungometraggio, “Santa Lucia” (6 dicembre, ore 20:30), un viaggio nelle tre arti, sue passioni sin dall’infanzia: cinema, letteratura e musica. Lorenzo d'Amico de Carvalho, già co-regista di Alessandro Rossellini nel documentario “The Rossellinis”, si presenta a Riga con la sua prima opera di finzione, “Anni Belli” (7 dicembre, ore 18:00). Regista, sceneggiatore, documentarista, Lorenzo d’Amico de Carvalho non nasconde la sua passione per il teatro. Segue poi Giuseppe Bonito, al suo terzo film, “L’Arminuta”, tratto dal bestseller di Donatella Pietrantonio. Nel 2013, con il film “Pulce non c’è” fu candidato al Nastro d’Argento come migliore regista esordiente. A Riga, Bonito chiuderà la seconda serata del festival (7 dicembre, ore 20:30). (segue) (Com)