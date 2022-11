Lettonia: il 6 dicembre al Cinema Splendid Palace parte la prima edizione del Festival N.I.C.E (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza e ultima serata del Festival sarà aperta da Alessandro Capitani, regista e sceneggiatore, con il suo secondo lungometraggio “I Nostri Fantasmi” (8 dicembre, ore 18:00), presente alla 79ma Biennale del Cinema di Venezia e in apertura della 32ma edizione del N.I.C.E di New York. Premiato nel 2016 con il David di Donatello per il suo primo cortometraggio “Bellissima”, nel 2018 Capitani esordisce con il primo lungometraggio “In Viaggio con Adele”. Chiude la prima edizione a Riga il thriller “Occhi Blu” di Michela Cascon (8 dicembre, ore 20:30), alla sua prima regia. La registra ha dichiarato che “il film è una personale interpretazione e un tributo al genere polar, con il quale il cinema francese, a partire dagli anni Quaranta, riuscì a combinare, in un modo unico, i temi e gli stilemi del cinema noir e di quello poliziesco”. (Com)