Terzo settore: domani a Roma al via il 54esimo Congresso nazionale Anpas

- Domani a Roma prende il via la tre giorni del 54esimo Congresso nazionale di Anpas. E' quanto si legge in una nota. Dal 25 al 27 novembre, oltre 900 rappresentanti delle pubbliche assistenze Anpas provenienti da tutta Italia si incontreranno presso il Centro Congressi Confindustria in viale Tupini 65. "Coltivare la memoria, progettare il futuro" è il tema dell’evento nel corso del quale volontari e dirigenti Anpas sono chiamati a eleggere i nuovi organismi nazionali dell’associazione, guidata negli ultimi nove anni da Fabrizio Pregliasco, e a confrontarsi sulle linee programmatiche dell’associazione per il prossimo quadriennio. A pochi giorni dalla giornata internazionale del volontariato, sarà un’occasione di confronto con esperti e studiosi sul futuro del volontariato e del Terzo settore, con una serie di approfondimenti riguardanti la pandemia e la memoria di Anpas. Maggiori informazioni e il programma completo del Congresso su www.anpas.org. (Com)