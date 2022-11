Violenza donne: il Municipio Roma VIII espone striscione per donne iraniane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di una battaglia che interroga tutti i corpi intermedi e la politica – commenta il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri – nell'urgenza di servizi contingibili, risorse e di una visione chiara su un modello di società che vogliamo contro ogni rigurgito violento patriarcale. Per questo gli eventi che saranno disseminati sul territorio si confronteranno per dare voce ai tanti volti di una sfida femminista che è stata assunta da tutta quanta la comunità territoriale. Il calendario degli appuntamenti terrà a mente la lotta delle donne iraniane. Sabato 26 novembre, infine, comunico la mia adesione e quella della comunità municipale alla manifestazione cittadina 'Non una di meno' a piazza della Repubblica a Roma". (segue) (Com)