Siria: otto membri Forze democratiche siriane uccisi in bombardamento turco nel campo di Al Hol

- Otto membri delle Forze democratiche siriane (Fds) sono stati uccisi in seguito ad un attacco compiuto dalle forze turche contro il campo profughi di Al Hol, nel nord-est della Siria. Lo ha reso noto il centro media delle Fds, milizie a maggioranza curda sostenute dalle forze statunitensi, riportato dal sito web d’informazione “Kurdistan 24”. "L'attacco è stato abilmente pianificato dai turchi per consentire ai detenuti terroristi dello Stato islamico e alle loro famiglie di fuggire dal campo", prosegue il comunicato che invita la comunità internazionale a condannare gli attacchi. A detta del direttore del centro media, Fahad Shami, le forze turche avrebbero lanciato cinque raid nel campo. Al Hol, posto sotto il controllo delle Forze democratiche siriane, si trova a 45 chilometri a est del governatorato di Al Hasaka e ospita circa 55 mila sfollati membri delle famiglie di combattenti dello Stato islamico. Circa la metà dei profughi proviene dall’Iraq, mentre per il resto si tratta di siriani e individui di diversa nazionalità, sia del mondo arabo sia occidentale.(Lib)