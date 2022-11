Mediterraneo: adesione Macedonia Nord, cooperazione regionale, Ucraina e giovani al centro del Foro di Barcellona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Foro dei ministri degli Esteri dell'Unione per il Mediterraneo (UpM) che si è riunito oggi a Barcellona ha approvato all'unanimità una dichiarazione sull'adesione della Macedonia del Nord all'Unione ed hanno accolto il nuovo Stato membro nell'organizzazione. I ministri, inoltre, hanno approvato il lancio dell'iniziativa "Capitali mediterranee della cultura: due città della sponda settentrionale e meridionale del Mediterraneo saranno designate ogni anno dai 43 Paesi dell'UpM come Capitali del Mediterraneo per promuovere eventi culturali, socio-economici e sportivi e mettere in evidenza il patrimonio delle città e la comprensione reciproca tra le due sponde. Durante il Foro si è concordato di intensificare ulteriormente la cooperazione e l'integrazione regionale per far fronte agli alti tassi di disoccupazione, all'emergenza climatica e alla crescita squilibrata nella regione, tutti fattori che la guerra in Ucraina ha finito per deteriorare. L'incontro è stato anche l'occasione per condividere una panoramica dei progressi compiuti dall'adozione delle cinque priorità d'azione concordate in occasione del 25mo anniversario del Processo di Barcellona nel 2020: l'azione ambientale e climatica, lo sviluppo economico e umano sostenibile e inclusivo, l'inclusione e l'uguaglianza sociale, la trasformazione digitale e la protezione civile. A margine dell'evento, la Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti (Bei) hanno lanciato congiuntamente l'iniziativa "AFR-IX Medusa Submarine Cable System", un progetto di connettività digitale che mira a collegare le sponde settentrionali e meridionali del Mediterraneo attraverso il più recente e tecnologicamente avanzato cavo sottomarino in fibra ottica. L'UpM e la Lega degli Stati arabi hanno firmato questo un Memorandum d'intesa (UpM) per stabilire un quadro di cooperazione nei settori del cambiamento climatico, dell'energia, dell'acqua e dell'ambiente, dell'economia blu e verde; dello sviluppo economico, dell'integrazione economica e dell'occupazione, degli affari sociali e civili. (segue) (Spm)