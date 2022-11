Mediterraneo: adesione Macedonia Nord, cooperazione regionale, Ucraina e giovani al centro del Foro di Barcellona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Foro è stato co-presieduto dall'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea, Josep Borrell, e dal ministro degli Affari esteri della Giordania, Ayman Safadi, ospitato dal ministro degli Affari esteri della Spagna, José Manuel Albares, e alla presenza del segretario generale dell'UpM, Nasser Kamel. A Barcellona si è svolta anche una riunione ministeriale Unione Europea-Vicinato meridionale, in concomitanza con la riunione del Forum regionale dell'UpM. Il Foro ha ospitato anche un incontro euromediterraneo dei giovani organizzato dal segretariato dell'UpM e dalla Fondazione Anna Lindh durante il quale sono state presentate ai ministri proposte e aspirazioni per sviluppare soluzioni concrete per una maggiore sostenibilità, prosperità e integrazione nella regione. "Mentre lavoriamo per riprenderci dalla pandemia e dall'impatto della guerra ucraina nella nostra regione, abbiamo un'opportunità unica di sfruttare il potenziale della regione. La partecipazione ad alto livello al Foro regionale di quest'anno e l'adesione della Macedonia del Nord come nuovo Stato membro riflettono l'impegno dei Paesi dell'UpM per una cooperazione regionale più forte", ha detto Nasser Kamel. (Spm)