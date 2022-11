Atac: verso conclusione positiva concordato, ok a memoria di giunta capitolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta di Roma Capitale ha approvato una memoria che dà mandato alla Direzione Generale, al dipartimento Mobilità sostenibile e Trasporti, al dipartimento Valorizzazione del patrimonio e Politiche abitative, alla Ragioneria e all'Avvocatura capitolina di porre in essere ogni attività per giungere al positivo esito della procedura concordataria, al fine di risolvere tutte le criticità, con particolare riferimento ai contenziosi in essere. In considerazione del fatto che Atac dovrà fornire un supporto essenziale nell'attuazione della ingente mole di investimenti di cui dispone Roma Capitale per la realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto e materiale rotabile, anche in vista del Giubileo e della candidatura ad Expo 2030, la tempestiva conclusione della procedura concordataria, oltre ad evitare la prospettiva del fallimento della Società, costituisce un presupposto essenziale per l'effettiva attuazione delle politiche di sviluppo e miglioramento della mobilità che Roma intende attuare nei prossimi anni. (segue) (Rer)