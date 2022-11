Serbia: ambasciatore russo, pronti a dei colloqui per fornire ulteriori quantità di gas a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta a dei colloqui per fornire ulteriori quantità di gas alla Serbia. Lo ha dichiarato l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksandar Bocan-Harchenko, ripreso dalla stampa locale. "Il prezzo originario, che riguarda i quantitativi base precedenti, resta il più basso oggi determinabile in Europa. Questa è una cosa molto importante", ha rimarcato Bocan-Harchenko, il quale ha sottolineato che "ogni volta che parliamo di energia e gas non dimentichiamo che abbiamo con Belgrado un contratto base con un prezzo molto basso e favorevole". L'ambasciatore russo in Serbia ha quindi sottolineato che la Gazprom è aperta a dei negoziati "se la Serbia ha bisogno di ulteriori quantità di gas russo durante l'inverno", e ha sottolineato che il suo Paese comprende la posizione della Serbia a cui è richiesta l'introduzione di sanzioni contro Mosca. (Seb)