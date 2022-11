Anci: Calandrini (Fd'I), con governo Meloni i Comuni tornano centrali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intervento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "oggi all’assemblea dell’Anci restituisce centralità ai Comuni. Sappiamo quanto siano importanti per il Paese: sono il punto di contatto più immediato tra il cittadino e le istituzioni e svolgono un ruolo economico e sociale insostituibile. Questo Governo sta lavorando per risolvere le tante criticità affrontate dagli enti locali, a partire dall’assegnazione delle risorse del Pnrr: c’è bisogno di coordinazione e semplificazione, e su questo il governo si è già attivato. I Comuni chiedono celerità e non lungaggini burocratiche. Noi siamo dalla loro parte". Lo dichiara in una nota il presidente della V commissione Bilancio, senatore Nicola Calandrini. (Com)