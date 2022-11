Veneto: Martella (Pd), serve programmazione interventi per mettere in sicurezza territorio veneziano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezia "grazie al sistema Mose, è stata protetta. Ma resta comunque da realizzare una serie di opere già previste così come una sistematica manutenzione dell'impianto di protezione”. Queste le parole con cui il senatore e segretario veneto del Pd, Andrea Martella, è intervenuto in aula. “Di fronte a questo scenario – ha proseguito – è indispensabile che il governo centrale si attivi stanziando non solo le risorse necessarie per superare l'emergenza, ma per una programmazione degli interventi finalizzati a mettere in sicurezza questo territorio. Soprattutto considerate le previsioni legate ai cambiamenti climatici che vedono tutta la fascia costiera veneta particolarmente esposta, ed in modo crescente, a fenomeni meteorologici dall'impatto dannoso”. “Un quadro dunque – ha sottolineato – di forte fragilità che, peraltro, rischia di essere ulteriormente aggravato dalle attività di trivellazione che questo governo vorrebbe autorizzare in alto Adriatico". (Rev)