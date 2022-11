Egitto: liberati 30 detenuti politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Egitto hanno scarcerato 30 detenuti per reati politici. Lo ha annunciato Tariq al Awadi, membro del Comitato per l'amnistia formato dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi. In un messaggio su Facebook, Al Awadi ha spiegato che la scarcerazione fa seguito alla decisione del pubblico ministero e della Procura suprema. Il Comitato per l'amnistia valuta anzitutto due criteri: la non appartenenza a un'organizzazione terroristica e non aver commesso atti di violenza. (Cae)