Veneto: firmato accordo sindacale Regione-sindacati su indennità pronto soccorso

- La regione Veneto ha sottoscritto ieri un accordo con i sindacati del mondo della sanità che, come reso noto in un comunicato, "prevede la ripartizione di 4 milioni 350 mila euro tra le aziende sanitarie, sulla base del personale in servizio presso le strutture interessate. E' motivo di orgoglio che il Veneto sia la prima Regione d'Italia a definire con un importante accordo sindacale le modalità per erogare l'indennità di Pronto Soccorso a circa 3.200 operatori, che potranno beneficiare di una indennità di circa 1.300 euro l'anno", ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin. A titolo di acconto, da quest'anno e per gli anni successivi sarà erogata "una indennità mensile di 80 euro, che sarà seguita da un ulteriore conguaglio entro il mese di marzo dell'anno successivo, in ragione delle risorse disponibili", ha concluso Lanzarin. (Rev)