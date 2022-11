Violenza donne: Nordio, osservatorio su efficacia norme, lavorare su prevenzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Compito di questo gruppo di lavoro - che avrà un dialogo costante con il Consiglio superiore della magistratura e la Scuola superiore della magistratura - è creare un'interlocuzione proficua con gli Uffici giudiziari, per monitorare il fenomeno della violenza di genere anche attraverso l'estrazione di dati giudiziari e statistici, per proporre soluzioni alle eventuali criticità riscontrate e formulare, ove necessario, proposte normative volte ad una sempre maggiore consapevolezza degli strumenti idonei a contrastare validamente il fenomeno. "La cronaca quotidiana ci conferma drammaticamente che troppo spesso le norme da sole non bastano ad evitare una escalation di violenza fino al femminicidio, ma capire se e cosa non funziona è il nostro obiettivo e il nostro dovere", commenta sempre il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. (Com)