Piemonte: Coldiretti, petizione contro il cibo sintetico a quota 20 mila firme

- Delle 200 mila firme raccolte a livello nazionale contro il cibo sintetico, 20 mila sono Piemontesi. Lo ha annunciato Coldiretti Piemonte in una nota stampa. La firma è arrivata anche dal governatore Cirio, dal Consiglio regionale del Piemonte e da assessori, sindaci e amministratori locali del territorio. "Si tratta di fermare una pericolosa deriva che mette a rischio il futuro della cultura alimentare nazionale, delle campagne e dei pascoli e dell'intera filiera del cibo Made in Italy – hanno spiegato Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa delegato confederale -. Le bugie sul cibo in provetta confermano che c'è una precisa strategia delle multinazionali che con abili operazioni di marketing puntano a modificare stili alimentari naturali fondati sulla qualità e la tradizione. Siamo pronti a dare battaglia poiché quello del cibo Frankenstein è un futuro da cui non ci faremo mangiare", hanno concluso.(Rpi)