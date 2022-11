Nord Macedonia: Kovacevski, non abbiamo bisogno di centri culturali che provochino emozioni negative con Sofia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord ha bisogno di centri culturali e informativi che uniscano i suoi cittadini con quelli della Bulgaria, e non di club che provochino emozioni negative. Lo ha dichiarato il premier macedone Dimitar Kovacevski, commentando così l'ennesimo attacco vandalico avvenuto ieri sera, il secondo in pochi giorni, nei confronti del centro culturale bulgaro "Zar Boris III" di Ocrida. Lo riporta la stampa locale, la quale ricorda che già ieri sera il ministero degli Esteri macedone aveva condannato il danneggiamento ai vetri del locale bulgaro valutando l'assalto come "atto vandalico". "Tali eventi sono del tutto inaccettabili, possono mettere in pericolo vite umane e intensificare i processi retrogradi che contraddicono l'integrazione europea del Paese" si affermava nel comunicato. Anche il ministero degli Esteri bulgaro aveva condannato categoricamente l'incidente di Ocrida sottolineando però di "non accettare categoricamente che reati così gravi, fatti attraverso l'uso di armi, vengano definiti atti di vandalismo" ed esprimendo l'aspettativa che le autorità competenti in Macedonia "adottino misure per scoprire e consegnare gli autori del gesto alla giustizia nel più breve tempo possibile". (Seb)