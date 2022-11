Nicaragua: cancellate altre 100 Ong, tremila le organizzazioni messe fuori legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Nicaragua ha cancellato la personalità giuridica di altre 100 organizzazioni non governative, portando a tremila il numero delle Ong messe fuori legge nel Paese. Secondo quanto riferisce il portale di informazione “100% noticias” 91 sono nazionali e 9 di cooperazione internazionale. Il Nicaragua è da tempo osservato speciale per le ripetute violazioni nei confronti di oppositori e società civile perpetrate dal governo di Daniel Ortega. In una risoluzione approvata il 15 settembre il parlamento europeo ha condannato in particolare l’escalation di repressione contro la Chiesa cattolica. (segue) (Mec)