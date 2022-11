Nicaragua: cancellate altre 100 Ong, tremila le organizzazioni messe fuori legge (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati hanno condannato l'arresto del vescovo Rolando Álvarez e chiesto il suo rilascio immediato e incondizionato e l'annullamento di tutti i procedimenti legali nei suoi confronti. Il sistema giudiziario del Nicaragua, recita il testo della risoluzione, manca di indipendenza, e la legge è usata come strumento per criminalizzare l'esercizio dei diritti civili e politici. Il parlamento europeo è preoccupato per i 206 prigionieri politici nel Paese, deplora la chiusura arbitraria di Ong e condanna la messa al bando dei partiti politici di opposizione. Gli eurodeputati chiedono quindi che l'Ue e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aprano un'indagine formale sul Nicaragua e sul suo presidente, Daniel Ortega, per crimini contro l’umanità. La risoluzione è stata adottata con 538 voti favorevoli, 16 contrari e 28 astenuti. (segue) (Mec)