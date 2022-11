Nicaragua: cancellate altre 100 Ong, tremila le organizzazioni messe fuori legge (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso "profonda preoccupazione" per le leggi in vigore in Nicaragua che limitano il funzionamento della società civile. Il riferimento è alla Legge di controllo delle organizzazioni senza fini di lucro, approvata lo scorso 31 marzo, che indica i requisiti necessari per l'ottenimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni, stabilisce i diritti, gli obblighi e divieti per le organizzazioni senza fini di lucro e le sanzioni in caso di inadempienza. La legge, inoltre, istituisce la Direzione di registro e controllo delle personalità giuridiche, che fa capo al ministero dell'Interno. (segue) (Mec)