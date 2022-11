Nicaragua: cancellate altre 100 Ong, tremila le organizzazioni messe fuori legge (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte delle reiterate violazioni, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato il 31 marzo una risoluzione che istituisce una missione di esperti incaricati di indagare sugli abusi dei diritti umani nel Paese. Il gruppo, composto da tre membri, avrà un mandato di un anno per condurre "indagini approfondite e indipendenti" sulle violazioni dei diritti umani e gli abusi commessi nel Paese a partire da aprile 2018, ovvero dall'inizio delle proteste sociali in Nicaragua. La risoluzione è stata adottata con 20 voti a favore, 7 contrari e 20 astensioni. Nel Rapporto sullo stato dei diritti umani 2021, pubblicato il 19 aprile, il Dipartimento di stato Usa ha denunciato un "controllo totale" sul Paese da parte del presidente Daniel Ortega. Ortega, si legge nel documento, si è aggiudicato alle elezioni il quarto mandato consecutivo, "dopo aver arrestato in modo arbitrario quasi 40 nomi delle opposizioni" e impedendo la partecipazione delle forze anti governative. Un voto, sottolinea il dipartimento di Stato, che ha dato al sandinismo una quota di maggioranza in parlamento superiore a quella che aveva permesso di modificare la Costituzione e consentire la rielezione del presidente. (segue) (Mec)