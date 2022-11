Migranti: Regno Unito ha accolto poco meno di metà degli irregolari arrivati in Italia ed è già in crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 40 mila i migranti irregolari giunti in Regno Unito nel corso del 2022, una soglia pari a poco meno della metà di quelli giunti in Italia ma che sta comunque mettendo in crisi la gestione del governo di Londra. La questione dei flussi attraverso il Canale della Manica è diventata oramai annosa e, sebbene il recente accordo raggiunto fra Regno Unito e Francia dovrebbe riuscire a mitigarla, sta creando imbarazzo e attriti in seno al Partito conservatore. Non sono mancate, infatti, in questi mesi le problematiche legate al salvataggio dei migranti e alla loro gestione nei centri di accoglienza e smistamento nelle varie strutture ricettive, così come i contrasti all’interno del partito di governo, che vede alcuni dei principali esponenti scaricarsi le responsabilità per i problemi emersi nella gestione dei flussi. Fra i fatti più significativi il lancio di due molotov contro il centro di accoglienza e smistamento di Dover avvenuto lo scorso 30 ottobre, un fatto poi classificato dalla polizia come atto terroristico; la rivolta di un gruppo di migranti nel centro di Harmondsworth, situato nei pressi dell’aeroporto londinese di Heathrow, a causa di un blackout nella struttura; sino alla perdurante crisi di gestione del centro di Manston, nel Kent. (segue) (Rel)