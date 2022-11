Migranti: Regno Unito ha accolto poco meno di metà degli irregolari arrivati in Italia ed è già in crisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Le rivelazioni pubblicate dal quotidiano britannico sono giunte mentre diverse Ong hanno avvertito che è solo una questione di tempo prima che si verifichino fatti simili a quelli di un anno fa nella Manica, a meno che il governo non si decida a creare delle rotte sicure. I segnali della crisi sono evidenti sin dall’inizio della crisi al centro di Manston, nel Kent, divenuto da tempo causa di diatribe interne al Partito conservatore. Secondo fonti del quotidiano “The Times” la stessa ministra dell'Interno del Regno Unito, Suella Braverman, durante un aspro confronto fra alcuni alti esponenti dei conservatori avrebbe ammesso che il governo ha perso il controllo dei confini. Braverman, tuttavia, ha insistito sul fatto di non essere responsabile del sovraffollamento avvenuto il mese scorso al centro di monitoraggio di Manston, dando direttamente la colpa ai migranti che, a suo dire, avrrebbero sfruttato la “generosità del popolo britannico”. Fonti del ministero dell'Interno citate dal “Times" hanno incolpato Priti Patel - ex titolare del dicastero - accusandola di non aver selezionato un numero sufficiente di alberghi e strutture ricettive per ospitare i migranti durante l'estate. “Non prenotare o indicare nuove strutture ricettive per due mesi ci ha causato enormi problemi. L'effetto a catena è stato che abbiamo perso tempo e non siamo riusciti a trasferire le persone abbastanza velocemente nel mese di settembre", ha dichiarato una fonte. Patel ha invece negato che ci sia stato un cambiamento nel processo di selezione delle strutture, respingendo ogni accusa sulle sue responsabilità. (segue) (Rel)