Migranti: Regno Unito ha accolto poco meno di metà degli irregolari arrivati in Italia ed è già in crisi (4)

- Nel corso di un incontro con alcuni parlamentari alla Camera dei Comuni, Robert Jenrick, sottosegretario all'Immigrazione, ha incolpato i suoi predecessori al ministero dell'Interno. Jenrick ha detto che le sistemazioni destinate ai migranti sono state individuate e selezionate in modo "insufficiente” e che ciò sarebbe avvenuto “per un periodo prolungato". Rispondendo a tali accuse, Philip Hollobone, un deputato conservatore, lo ha invitato a dimettersi per aver scaricato gli sforzi di gestione dei migranti sulle autorità locali senza consultare i parlamentari eletti nei collegi dove sono avvenuti dei disordini. Nuovo governo ma stessi problemi fra i conservatori, che tuttavia sono chiamati con il primo ministro Rishi Sunak a tentare di garantire nuovamente stabilità a un Paese che dalla Brexit è stato costantemente soggetto a cambi di governi che non sembrano essere riusciti ad affrontare i problemi del Paese. Le 40 mila persone che hanno attraversato la Manica su piccole imbarcazioni nel 2022, sono il numero più elevato registrato dal nel 2018, anno in cui sono iniziate le rilevazioni sugli attraversamenti del ministero dell’Interno. Nel 2021 la quota totale di migranti è stata pari a 28.526 persone, mentre nel 2020 era di “sole” 8.404. Quasi tutte le persone che arrivano in Regno Unito presentano richiesta d’asilo: sinora quest'anno, il 93 per cento delle persone arrivate ha chiesto la protezione del governo. (Rel)