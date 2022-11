Sanità: Brusaferro, malgrado differenze regionali abbiamo uniformato elaborazione dati Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malgrado le differenze regionali, la pandemia di Covid-19 ha spinto l’Italia a uniformare tempestivamente l’elaborazione dei dati. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, ospite dell’evento "One Health e preparazione pandemica: esperienza britannica e italiana e piani futuri in un contesto internazionale". L’evento si tiene presso la residenza dell’ambasciatore del Regno Unito a Roma, Ed Llewellyn. “Abbiamo scoperto che il tempo è molto importante”, ha spiegato Brusaferro. “La prima ondata in Italia ha colpito soprattutto il nord del Paese all’inizio, ma poi si è allargata. In un Paese con differenze regionali significative, siamo stati capaci di riorganizzare i sistemi per la raccolta, la presentazione e la condivisione dei dati”, ha affermato il presidente dell’Iss. Questo si è potuto realizzare “entro pochi giorni”. Un altro punto importante è che “i parametri e i modi in cui presentiamo i dati devono cambiare con il mutare della pandemia”. “Unire i dati è una grande opportunità”, ha continuato Brusaferro. (Res)