Autonomia: Zaia, da Conferenza Regioni altro positivo tassello percorso

20 luglio 2021

- Si è svolta oggi la Conferenza delle Regioni da dove è arrivato "un altro, positivo tassello nel percorso verso l'Autonomia differenziata". E' quanto ha spiegato Luca Zaia, presidente della regione Veneto. "La Conferenza ha fatto propria la richiesta di elaborare un manifesto dell'autonomia, una sorta di decalogo dei principi condivisi dalle regioni. Una proposta che ho in prima persona avanzato all'assemblea la settimana scorsa, partendo dai valori della Costituzione: ringrazio la conferenza di aver aderito all'invito. Un simile documento è fondamentale come punto di partenza comune; una base per punti, dove una volta per tutte definiamo anche le condizioni minime dalle quali partire - ha aggiunto Zaia -. Il documento non solo darebbe compattezza al lavoro in corso ma sarebbe un'ulteriore occasione per sollevare il grande tema del regionalismo, in un Paese dove ancora tutto il processo del federalismo e dell'Autonomia differenziata non si è ancora concretizzato. Un documento che confermi la volontà di non creare diseguaglianze e con l'obiettivo di interpretare fino in fondo anche istanze come, ad esempio, la definizione dei Lep, che potrebbero essere uno dei punti fondamentali. Ma anche per ribadire che l'autonomia è un percorso di riforma che non va a danno di nessuno e nulla toglie; sia alla coesione del Paese, sia all'assetto di solidarietà che deve caratterizzare la riforma, che è prevista dalla Costituzione e non è certo un'invenzione partorita in un sottoscala". (Rev)