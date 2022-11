Aerospazio: Thales accoglie con entusiasmo decisioni prese dal Consiglio ministeriale Esa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della riunione del Consiglio ministeriale dell'Agenzia spaziale europea (Esa), tenutasi a Parigi, in Francia, Thales Alenia Space, la joint venture Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento), accoglie con grande soddisfazione il successo della conferenza ministeriale dell'Esa del 2022. Secondo quanto riferito in un comunicato, l'annuncio di un finanziamento di 16,9 miliardi di euro che rappresenta un aumento del 17 per cento rispetto al 2019, dimostra una visione degli Stati membri molto positiva e un impegno costante per il futuro del settore spaziale europeo nonostante la situazione di crisi. Queste ultime importanti risoluzioni confermano il ruolo centrale dell'Europa nello spazio a livello mondiale e rafforzano il settore spaziale europeo con una serie completa di programmi volti a promuovere la competitività, la sostenibilità e l'autonomia nello spazio, stimolando l'innovazione tecnologica e la scoperta scientifica. La crescita dell'uso commerciale dello spazio sta trasformando la nostra industria a livello mondiale. L'Esa sostiene l'industria spaziale europea in tutte le sue forme e dimensioni, fornendo l'accesso a competenze, tecnologie, finanziamenti e clienti e creando un valore reale per l'Europa.(Res)