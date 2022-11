Anci: Cattaneo (FI), sindaci devono essere liberi di lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da ex sindaco non posso che sottolineare l'importanza del ruolo svolto dai sindaci italiani e anche le gravose responsabilità che tale incarico impone. Per questo è necessario mettere i Comuni nelle condizioni di spendere bene e subito le risorse del Pnnr e dare loro la libertà di poter lavorare serenamente, senza il cosiddetto incubo della firma. In questo senso la revisione della norma dell'abuso d'ufficio diventa una priorità non più rinviabile". Lo ha dichiarato ai cronisti il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, a margine dell'Assemblea nazionale dell'Anci a Bergamo.(Rin)