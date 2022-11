Indonesia: Covid, Widodo riceve seconda dose di rinforzo ed esorta connazionali a vaccinarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Indonesia, Joko Widodo, ha ricevuto oggi la seconda dose di rinforzo della vaccinazione anti-Covid e ha esortato i suoi connazionali, soprattutto gli operatori sanitari, a fare altrettanto. Lo riferisce l’ufficio di presidenza. Secondo i dati ufficiali, nel Paese sono state somministrate 205 milioni di dosi di prime dosi e 172 milioni di seconde dosi; per quanto riguarda i richiami extra o “booster” sono state somministrate 66 milioni di “terze dosi” e 730 mila “quarte dosi”. Nell’occasione, il ministro della Sanità, Budi Gunadi Sadikin, ha affermato che l’84 per cento dei casi mortali di Covid-19 e il 74 per cento dei casi con sintomi moderati e gravi che hanno richiesto il ricovero in ospedale riguardano pazienti che non hanno ricevuto i richiami. Il ministro ha anche precisato che al presidente è stato somministrato l’IndoVac, sviluppato dalla casa farmaceutica indonesiana Bio Farma e dal Baylor College of Medicine di Houston (Texas, Stati Uniti).(Fim)