Violenza donne: Soldi, promuovere una cultura dell'indipendenza

- La Rai ha, "tra le sue missioni, quella di promuovere ogni giorno con parole e immagini la parità di genere e il rispetto verso le donne, contribuendo così a contrastare ogni tipo di violenza nei loro confronti". Lo ha dichiarato la presidente della Rai, Marinella Soldi, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. "Per arginare il fenomeno della violenza di genere è necessario anche promuovere nelle donne una cultura dell’indipendenza - ha aggiunto -. Innanzitutto, esortandole a denunciare le violenze; divulgando informazioni sugli ausili che hanno a disposizione - dai numeri verdi alle associazioni antiviolenza; infine fornendo strumenti educativi specifici. In occasione di questo 25 novembre, insieme alle campagne istituzionali di sensibilizzazione, la Rai ha avviato una specifica campagna di educazione finanziaria e bancaria, in collaborazione con Bankitalia e il Consiglio del notariato, con l’obiettivo di rendere le donne consapevoli dei loro diritti economici e più autonome nella gestione del denaro. Perché nella maggior parte dei casi la violenza di genere è anche violenza economica". (Rin)