Piemonte: Regione premiata sul progetto delle Centrali operative territoriali

- La Regione Piemonte è stata premiata a Roma dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas) rispetto al progetto sperimentale delle Centrali operative territoriali per coordinare la presa in carico delle persone e il raccordo tra i servizi e i professionisti del settore sanitario. La Regione ha ricevuto il premio per l'innovazione in sanità digitale. "La Sanità regionale – ha sottolineato l’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi – sta compiendo passi importanti sul fronte della digitalizzazione dei servizi e della telemedicina. Parliamo di innovazioni che producono benefici diretti per il cittadino, come risposte integrate, sanitarie e sociali, trasparenza del percorso, diminuzione delle disuguaglianze nell’accesso alle cure. Il Progetto premiato a Roma ne è una chiara dimostrazione. Ringrazio coloro che lo hanno portato a termine e mi complimento per il risultato raggiunto".(Rpi)