Violenza donne: Zaia, violenza non va tollerata a nessuna età

- Domani è la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne "e abbiamo il dovere di ricordare tutte coloro il cui sguardo si è spento, quelle che con coraggio mostrano i segni di violenza, non solo fisica, e quelle che hanno avuto la forza di denunciare. Niente colpisce di più di una storia vera, ed è proprio da lì che dobbiamo partire, da questi vissuti per fare educazione sentimentale e rimarcare con forza che la violenza non va tollerata a nessuna età". Queste le parole di Luca Zaia, presidente della regione Veneto, in occasione della ricorrenza. "Le leggi non mancano, manca l'educazione. Si parla di combattere la violenza sulle donne, ma poi nei media e nei social sono all'ordine fatti di cronaca tremendi, notizie su femminicidi, episodi di molestie, stalking, stupri, che giungono da tutto il mondo e che spesso sono vittime di quell'orrore chiamato 'tratta' - ha proseguito Zaia -. Storie di donne che non chiedono di essere considerate alla pari dell'uomo, ma che vogliono solo essere rispettate. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Polizia di Stato, nel 2022 in Italia le donne vittime di reati di genere sono state più di 90 al giorno. Educare alla non violenza significa insegnare ad ascoltare e ad avere rispetto, dando il buon esempio. E un esempio - ha concluso Zaia - ci arriva dalle donne che stanno rivoluzionando le pagine della storia italiana". (Rev)