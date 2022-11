Speciale scuola: ospedale Bambino Gesù, lo sport fa bene anche alla scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Praticare sport in età scolastica senza per questo abbassare i risultati nello studio si può, anzi si deve. Lo affermano gli esperti dell'Istituto per la salute dell'infanzia e dell'adolescenza del Bambino Gesù nell'ultimo magazine di "A scuola di salute - Il ruolo dello sport in età pediatrica" pubblicato oggi. Invece di distrarre, lo sport favorisce un maggior livello di attenzione e un minor assenteismo scolastico. Attività sportive adeguate ad età e condizione fisica aiutano bambini e ragazzi a sfuggire ai rischi della sedentarietà e sono un valido supporto per contrastare le conseguenze di patologie come asma, cardiopatie congenite, ipertensione arteriosa e disabilità motorie. "I due anni segnati dalla pandemia e dalle restrizioni in casa, hanno aumentato notevolmente la diffusione della sedentarietà in tutte le fasce d'età, ma soprattutto in quella pediatrica. Secondo l'Osservatorio nazionale dell'Adolescenza, tra le cause che inducono i giovani a non praticare nessuno sport al primo posto c'è la pigrizia e la mancanza di voglia (51 per cento), mentre l'eccessivo carico scolastico scoraggia il 29 per cento e i motivi economici il 5 per cento. Per questo gli esperti del Bambino Gesù insistono sulla necessità di riprendere l'attività fisica e sportiva dei più giovani, fondamentale per molteplici motivi. Lo sport aiuta a sviluppare capacità motorie e capacità relazionali, a mettersi in gioco lavorando in gruppo e a superare i propri limiti. Meno telefoni cellulari e computer e più esercizio fisico è la raccomandazione per tutti i genitori. (segue) (Com)