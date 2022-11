Ricerca: la Commissione Ue celebra inaugurazione di Leonardo, il nuovo supercomputer europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea, insieme all'Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC JU), al ministero italiano dell'Università e della Ricerca e al consorzio Cineca, ha inaugurato il nuovo supercomputer europeo Leonardo, situato presso il Tecnopolo di Bologna. Il supercomputer è un sistema di supercalcolo di livello mondiale, sviluppato e assemblato in Europa. A regime, avrà una potenza di calcolo di quasi 250 petaflop (250 milioni di miliardi di calcoli al secondo) ed è attualmente il quarto supercomputer più potente al mondo. L'investimento totale per la costruzione di Leonardo è di 120 milioni di euro, per metà a carico della Commissione Ue e per metà a carico del ministero italiano dell'Università e della Ricerca e del consorzio Cineca di altri cinque Paesi partecipanti a EuroHPC (Austria, Grecia, Ungheria, Slovacchia e Slovenia). Il nuovo supercomputer, il secondo europeo pre-exascale a entrare in funzione, combina componenti di calcolo ad alte prestazioni all'avanguardia con l'uso dell'intelligenza artificiale per eseguire compiti molto complessi. Sarà impiegato per effettuare ricerche sul cancro e sulla scoperta di farmaci, per comprendere il funzionamento del cervello umano, per scoprire tecnologie energetiche pulite, per realizzare modelli climatici più precisi per aiutare a prevedere e monitorare disastri naturali e pandemie. Il sistema di supercomputer Leonardo è incentrato sulla sostenibilità ambientale ed è dotato di strumenti per la regolazione dinamica del consumo energetico, consentendo un equilibrio intelligente e ottimale tra risparmio energetico e prestazioni.(Beb)