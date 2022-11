Germania: tagli al bilancio del ministero dell'Interno per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio del ministero dell'Interno tedesco subirà dei tagli nel 2023, nonostante le minacce alla sicurezza della Germania siano aumentate a seguito della guerra che la Russia ha mosso contro l'Ucraina. Il bilancio generale per il prossimo anno, che il Bundestag dovrebbe approvare nella seduta di domani 25 novembre, riserva al dicastero 13,09 miliardi di euro, con una riduzione del 13 per cento rispetto alla spesa del 2022. Come nota il quotidiano “Handelsblatt”, il taglio appare paradossale, se si considera che la ministra dell'Interno Nancy Faeser vuole rafforzare la sicurezza della Germania, in particolare nelle infrastrutture critiche. Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), i principali partiti di opposizione al parlamento federale, dubitano quindi che i piani di Faeser possano avere successo. Al riguardo, il deputato della Cdu Alexander Throm ha affermato: “A causa della mutata situazione di minaccia dall'inizio della guerra in Ucraina, è urgentemente necessario che il governo federale dedichi finalmente maggiore attenzione al protezione delle infrastrutture critiche”. Per l'esponente dei popolari, i tagli al bilancio del ministero dell'Interno dimostrano che “non vi è traccia della svolta epocale” nella politica di sicurezza e difesa della Germania, annunciata dal cancelliere Olaf Scholz a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Sulla questione, si è espresso il deputato della Cdu Roderich Kieswetter, sottolineando che i risparmi nelle risorse del dicastero di Faeser contraddicono l'impegno per una migliore protezione delle infrastrutture critiche. Inoltre, è necessario ridefinire le priorità nel bilancio del ministero dell'Interno. (segue) (Geb)