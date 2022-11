Germania: tagli al bilancio del ministero dell'Interno per il 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa un terzo dei fondi andrà, infatti, alle spese per il personale. Si tratta di 5,74 miliardi di euro, in aumento dai 5,49 miliardi di euro del 2022. Alla Polizia federale sono destinati 4,15 miliardi di euro, in calo dai 4,58 miliardi di euro di quest'anno. Scendono anche gli stanziamenti per la tecnologia dell'informazione, le reti il digitale e l'ammodernamento dell'amministrazione, da 2,88 a 1,56 miliardi di euro. I tagli interessano poi l'Ufficio federale di polizia criminale (Bka), le cui risorse scenderanno da 906,46 a 881,4 milioni di euro. All'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania, andranno 469,47 milioni di euro. Per l'anno che sta per concludersi, il servizio aveva ottenuto 488,36 milioni di euro. I fondi dell'Ufficio federale per la sicurezza informatica (Bsi) diminuiscono da 217,44 a 251,25 milioni di euro. Per l'Ufficio federale per la protezione della popolazione e il soccorso in caso di catastrofi (Bbk) si passa da 285,89 a 173,72 milioni di euro . (Geb)