Migranti: torna a casa la bimba tunisina sbarcata a Lampedusa senza genitori

- Lieto fine per la bimba tunisina di quattro anni sbarcata a Lampedusa senza i genitori lo scorso ottobre. La piccola è tornata a casa dopo oltre un mese di limbo in Italia, secondo quanto riferito quest’oggi dal ministero della Famiglia tunisino. La bambina è stata consegnata alla famiglia dal delegato del Garante tunisino per l’infanzia al suo arrivo all’Aeroporto internazionale di Tunisi-Cartagine. Lunedì 21 novembre, la giustizia dell’Italia aveva disposto l’affidamento temporaneo della piccola al delegato del Garante tunisino per l’infanzia, dando luce verde al rimpatrio. Il dicastero nordafricano riferisce che la bambina “è in buone condizioni di salute” e che le autorità tunisine continueranno “a prendersene cura”. Sul caso era intervenuto personalmente il presidente della Repubblica, Kais Saied, istituendo una cellula “ad hoc” composta da vari ministeri ed entità statali. (segue) (Tut)