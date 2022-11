Migranti: torna a casa la bimba tunisina sbarcata a Lampedusa senza genitori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La madre della bambina, riferisce ancora il ministero tunisino, è stata inserita in un programma di empowerment economico e la famiglia beneficerà di un sistema di cure gratuite, in coordinamento con il ministero degli Affari sociali. La piccola di quattro anni è stata inoltre inserita nel programma “Il nostro asilo, il nostro governo” per l’educazione prescolare, aggiunge il ministero della Famiglia, spiegando che la sorellina di sette anni, affetta da cardiopatia, il motivo per la quale la famiglia voleva emigrare illegalmente in Italia via pare, sarà sottoposta a un intervento chirurgico in un ospedale pubblico, in coordinamento con il ministero della Salute. Si chiude così un caso che aveva suscitato sgomento nell’opinione pubblica e aveva avuto un’ampia diffusione mediatica in Tunisia. In un primo momento, i genitori della bimba erano stati arrestati per tentata emigrazione illegale, per poi essere rilasciati poco dopo. I genitori e la sorella di sette anni erano rimasti sulle coste tunisine nei concitati momenti dell’imbarco, lasciando la piccola di quattro anni da sola a bordo dell’imbarcazione carica di sconosciuti. (segue) (Tut)