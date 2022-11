Migranti: torna a casa la bimba tunisina sbarcata a Lampedusa senza genitori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati del ministero dell’Interno italiano aggiornati alle 8:00 del 21 novembre, un totale di 11.642 minori non accompagnati sono sbarcati illegalmente finora in Italia (+32,84 per cento rispetto ai 8.764 minori non accompagnati sbarcati nello stesso periodo del 2021), sebbene raramente si tratti di bambini di soli quattro anni. Quella tunisina è la seconda nazionalità, dopo quella egiziana, dei migranti sbarcati illegalmente in Italia con 17.443 arrivi dall’inizio dell’anno (19 per cento del totale al 24 novembre), in aumento del 16,25 per cento (+2.438 persone) rispetto ai 15.005 tunisini sbarcati in Italia nello stesso periodo del 2021. (Tut)