Sanità: D'Amato (Pd), Lazio modello da seguire su screening neonatale Sma

24 luglio 2021

- Lo screening neonatale è fondamentale per una diagnosi precoce di patologie gravi come l'atrofia muscolare spinale (Sma) ed una presa in carico efficace delle persone colpite da questa malattia genetica rara e il risultato dell'attività svolta dalla regione Lazio rappresenta un modello che può essere replicato a livello nazionale. È questo, in sintesi, il messaggio lanciato dal convegno "Screening Sma: da Laboratorio regionale a realtà nazionale inserita nei Lea", che si è tenuto oggi presso la sede della Regione Lazio. Per Alessio D'Amato, assessore alla Sanità Regione Lazio e candidato del Pd alla presidenza, "sullo screening neonatale la Regione Lazio può dirsi con orgoglio precursore perché ha saputo ascoltare le istanze dei familiari, relazionandole con il sistema sanitario e con le industrie farmaceutiche. Siamo partiti con un biennio di sperimentazione insieme alla Toscana con la quale rappresentiamo il 60 per cento dell'export farmaceutico italiano. Da questo lavoro sono stati individuati 18 casi a cui è stata cambiata completamente la vita". "L'obiettivo è ora quello di estendere sul territorio italiano questo modello di screening regionale. Il nostro è stato un modello vincente perché abbiamo fatto sistema coinvolgendo centri clinici e operatori, reti dei pediatri ma soprattutto le famiglie, perché sono state loro lo stimolo più importante. Più riusciamo precocemente ad intercettare certe patologie e meno abbiamo conseguenze negli anni sull'intero sistema sanitario", ha concluso D'Amato. (segue) (Com)