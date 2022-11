Sanità: D'Amato (Pd), Lazio modello da seguire su screening neonatale Sma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfazione condivisa anche da Giuseppe Quintavalle, direttore generale Policlinico Tor Vergata: "Siamo felici che il Lazio abbia messo in campo anche per le malattie rare una sensibilità che va oltre ai numeri. Occorre lavorare su una sempre più forte sinergia fra ospedali, territori e il privato accreditato che rappresenta una ricchezza infinita. Un Policlinico Universitario, attraverso ricerca didattica e assistenza, puó dare quelle linee tecniche sanitarie mancanti sul fronte della presa in cura dei pazienti. Possiamo non solo esportare modelli ma anche replicare successi come quello raggiunti in questi anni dalla Regione Lazio". Quello della sinergia fra pubblico e privato è un nodo importante, come sottolineato da Paola Marcon, direttore della ricerca clinica di Biogen: "Esiste un percorso lungo per portare un potenziale trattamento di cura all'approvazione poiché occorrono almeno 10-15 anni e per questo è fondamentale promuovere la sinergia e porre attenzione sul fattore tempo, come dimostra la Sma nel trattamento precoce delle patologie individuate attraverso gli screening. Per la Sma abbiamo potuto lavorare in sinergia con il pubblico, mettendo in campo un progetto di screening che ha portato risultati importanti". (segue) (Com)