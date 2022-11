Sanità: D'Amato (Pd), Lazio modello da seguire su screening neonatale Sma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Angeloni, direttore Uoc-Patologia Clinica del Policlinico Umberto I e Responsabile Screening neonatale Regione Lazio, ha evidenziato come "l'adesione allo screening è passata dall'80 per cento al 98,5 per cento. Si tratta di un test genetico che richiede un consenso informato ma ciò nonostante il risultato raggiunto è importantissimo". Un ruolo fondamentale nello screening neonatale lo svolgono certamente le famiglie, come testimoniato da Anita Pallara, rappresentante delle Famiglie Sma: "Attraverso lo screening possiamo sapere cosa ci aspetta, quali patologie e le possibili cure che possiamo intraprendere. Siamo soddisfatti di quanto fatto nella regione Lazio e vorremmo che questo modello venisse sviluppato anche nel resto del Paese, per colmare il divario che ancora esiste in molti territori sul fronte delle cure e dell'assistenza". (Com)