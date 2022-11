Cina-Congo Kinshasa: ministri degli Esteri si congratulano per 50mo anno rapporti bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina controlla attraverso i suoi investimenti circa il 70 per cento delle riserve di cobalto presenti nel Paese africano, fondamentali nelle apparecchiature elettroniche e nella produzione di batterie per le autovetture elettriche. Lo scorso settembre, il governo cinese aveva tuttavia ordinato a sei delle sue imprese minerarie di cessare le attività estrattive e di lasciare il Paese, dopo che le autorità congolesi della provincia del Sud Kivu avevano accusato le stesse società di attività estrattive illegali e di non aver rispettato gli standard ambientali. Per di più, il mese successivo, diversi gruppi di guerriglieri a volto coperto avevano ucciso o sequestrato diversi cinesi in molteplici attacchi in miniera, che avevano interessato anche lo Stato nigeriano di Kogi. Incidenti di questo tipo non sono nuovi nel continente africano, teatro di un'altra ondata di sequestri ai danni di cittadini cinesi anche nel 2020. (Cip)