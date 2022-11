Commercio: per il "venerdì nero" oltre sei italiani su dieci hanno deciso di fare acquisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Black friday e il Cyber monday hanno deciso di fare acquisti oltre sei italiani su dieci (il 63 per cento) sotto la spinta delle promozioni e delle iniziative vantaggiose previste nei negozi, nei mercati e su internet. E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè sul "venerdì nero" degli italiani che quest'anno cade il 25 novembre, con molti cittadini che approfittano degli sconti per anticipare l'acquisto dei regali di Natale in una situazione di grave difficoltà per le famiglie. Complessivamente la spesa sarà di 169 euro a persona, secondo Coldiretti/Ixè, seppur con notevoli differenze. Se la maggioranza assoluta di chi fa acquisti (52 per cento) conterrà il budget sotto la soglia dei 100 euro, un altro 28 per cento arriverà fino a 200 euro - sostiene Coldiretti in una nota - e un ulteriore 7 per cento si spingerà a 300 euro e un 8 per cento fino a 500 euro. Ma c'è anche un 5 per cento di "paperoni" che arriverà fino a 1.000 euro. Tra i canali preferiti per il Black Friday e il Cyber Monday vince l'on line, ma si segnala anche un recupero dei negozi tradizionali i più penalizzati da due anni di pandemia. Anche se si tratta di una iniziativa nordamericana nata già negli anni '60, si sono moltiplicate anche a livello nazionale le promozioni commerciali per l'occasione che si allargano - precisa la Coldiretti - dal web ai grandi gruppi commerciali, dal food delivery ai negozi di quartiere. (segue) (Com)