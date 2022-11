Commercio: per il "venerdì nero" oltre sei italiani su dieci hanno deciso di fare acquisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i prodotti più gettonati ci sono tecnologia, abbigliamento, prodotti di bellezza e l'enogastronomia per la tendenza a fare acquisti utili sotto la spinta dalla pandemia. Ma il ventaglio delle offerte - suggerisce la Coldiretti - si è fortemente allargato dai prodotti ai servizi più vari e per questo il consiglio della Coldiretti soprattutto in rete è di non farsi guidare dagli acquisti di impulso, di confrontare sempre le varie offerte, accertarsi dell'originalità del prodotto e di rivolgersi a siti sicuri. La tendenza nazionale non è quella di concentrare le offerte in un periodo limitato ma di spalmarle durante l'intero week end. Un modo per avvantaggiarsi dei prezzi più convenienti - conclude la Coldiretti - proposti da molti esercizi sotto forma di offerte speciali o per non dovere affrontare le lunghe file che caratterizzano il momento clou dello shopping delle festività. (Com)