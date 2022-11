Lombardia 2023: Gadda (IV), grazie a Senna per adesione, alle prossime regionali ci candidiamo a vincere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie al consigliere regionale lombardo Gianmarco Senna per avere aderito a Italia Viva, dopo una lunga militanza nella Lega". Lo ha detto Maria Chiara Gadda, deputata e segretaria regionale di Italia Viva a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo gruppo consiliare Azione Italia Viva a palazzo Pirelli, alla presenza di Carlo Calenda, Ettore Rosato e Mariastella Gelmini. "Alle ultime elezioni politiche - ha ricordato - il progetto del terzo polo in Lombardia ha raccolto un grande consenso, che ora va consolidato nel radicamento territoriale e nella apertura a quanti si riconoscono in una proposta europeista, riformista e liberale, moderata e costruttiva nei toni, ma pragmaticamente radicata nelle risposte sociali ed economiche che si aspettano con urgenza cittadini e imprese". "Buon lavoro a Gianmarco Senna e Niccoló Carretta, che insieme ai civici di Elisabetta Strada costituiscono il nostro gruppo Azione Italia Viva nel consiglio regionale della Lombardia. Con Letizia Moratti ci candidiamo alle prossime elezioni in Lombardia per vincere, non per partecipare e accontentarci di fare una bella opposizione", ha concluso. (Com)